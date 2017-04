Polícia Civil prende homem que esfaqueou ex-companheira em São Bento

Violência 02/04/2017 | 17h12 Atualizada em





Outro homem tentou ajudar a vítima e também foi golpeado Foto: Arquivo Pessoal / Reprodução

Foi preso no sábado o homem que esfaqueou a ex-companheira em São Bento do Sul na manhã de sexta-feira. Ele aparece cometendo o crime em imagens da câmera de segurança do estacionamento do supermercado em que ela trabalhava. A Polícia Civil não informou o nome do suspeito. O homem foi preso em Pien, no Paraná, com o apoio da Polícia Militar do Paraná.



A mulher, que sofreu golpes de faca no braço e no abdômen, atingindo o pulmão, está internada no hospital mas não corre risco de morte. Segundo a Polícia Civil, ela havia terminado o relacionamento dois dias antes do ataque.



Nas imagens da câmera de segurança, a vítima está caminhando no estacionamento com um grupo de funcionários quando o homem se aproxima e a ataca com uma faca. Ela tenta se proteger com os braços e cai no chão, mas ele continua a golpeá-la. Outro homem tenta ajudá-la e sofre um golpe no braço também.