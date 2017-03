VÍDEO: Bandidos explodem agência de banco em Monte Castelo, Planalto Norte de Santa Catarina

Caixeiros 16/03/2017 | 10h29

A tranquilidade da madrugada desta quinta-feira foi interrompida pelos sons de explõsões e disparos em Monte Castelo, cidade de oito mil habitantes localizada no Planalto Norte de Santa Catarina, distante cerca de 200 km de Joinville e 67 km de Mafra.

Segundo informações apuradas pelo jornal, moradores relataram ter visto movimentação de veículos e ouvido cinco disparos por volta das 3 horas da marugada na agência do Banco do Brasil na cidade. A Polícia Militar foi acionada e constatou que também foram efetuados vários disparos de fuzis.

Os PMs de Papanduva e Mafra fizeram rondas, mas nenhum suspeito foi localizado.

O delegado Wanderson Alves Joana, que esteve no local também durante a madrugada, temia o desabamento da agência, que teve a estrutura bastante afetada por causa das explosões. Ele ouviu tesmunhas e reforçou a necessidade de que a população ajude com denúncias pelos telefones 181 ou 190.



A Prefeitura da cidade disse já ter reivindicado mais seguraça para a região junto ao governo do Estado.

Confira o vídeo publicado pelo jornal O Castelense