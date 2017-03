Suspeito de furtar residência é amarrado em poste na zona Leste de Joinville

Segurança 29/03/2017 | 08h57

Um homem de 38 anos foi amarrado a um poste após tentar furtar uma residência em Joinville. Segundo informações da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 0h30 desta quarta-feira.



Três homens tentaram assaltar uma residência, localizada na rua Vesúvio, no bairro Iririú. Ainda conforme a PM, dois conseguiram fugir e um foi abordado por moradores, preso ao poste e agredido até que a polícia chegasse no local.



O suspeito ficou levemente ferido. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia.