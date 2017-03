Suspeito de agredir bebê a pauladas se apresenta à polícia em Joinville

Violência 28/03/2017 | 18h32

O suspeito de ter agredido um bebê de um ano e oito meses com uma paulada ao tentar bater na mãe dela durante uma discussão se apresentou à polícia nesta terça-feira em Joinville. Alexandre Sobzack, 47 anos, era considerado foragido desde o dia 18.

Alexandre se apresentou acompanhado pelo advogado. Em depoimento à Polícia Civil, o dono da quitinete onde a família da bebê morava, afirmou que foi até o local para consertar um dos imóveis.

Segundo o relato, ao descer para pegar um cano, ele encontrou o avô da bebê, Rumão Rodrigues, que teria tentado agredí-lo ao arremessar uma bicicleta contra ele. A polícia afirma que não há nenhum indício de agressão contra o suspeito.

Durante a discussão, Alexandre teria pegado um pedaço de madeira no chão e se defendido contra o avô com dois ou três golpes. Em seguida teria deixado a madeira no local e entrado no carro para ir embora.

— Em momento algum ele se refere a agressão à pessoa da mãe da criança ou à própria criança. Ele diz que não viu essas pessoas no ambiente do fato acontecido — conta o delegado Dirceu Silveira Júnior, da Delegacia de Homicídios.

O homem afirmou ainda que a família tinha de quatro a cinco meses de aluguel atrasado e que há uma ação judicial de despejo contra eles. Após a agressão, Alexandre ficou com medo e foi para o Paraná, onde permaneceu até agora.

De acordo com o delegado Fabiano Silveira, responsável pela investigação, Alexandre será indiciado por tripla tentativa de homicídio, contra a criança, a mãe e o avô do bebê. O delegado tem dez dias para concluir o inquérito.

A polícia ainda aguarda o resultado de laudos periciais que podem apontar novas provas para o caso. Durante a investigação, Charlene Rodrigues, mãe da criança, afirmou que após a filha ser agredida ela teria corrido com a bebê no colo e sido atingida com uma paulada nas costas.

— A versão da mãe e a do autor divergem sobre as circunstâncias do que aconteceu. O laudo pericial vai confirmar se houve a agressão nas costas da mãe — diz Fabiano.

Alexandre foi preso preventivamente e levado para o Presídio Regional de Joinville na tarde desta terça-feira. A bebê segue internada em estado grave na UTI do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria.