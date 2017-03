Quadrilha de assaltantes é presa em operação da Polícia Civil em Joinville

Crime organizado 22/03/2017 | 13h11

A operação da Polícia Civil intitulada de Exôdo 22 cumpriu mandados de prisão na zona Sul de Joinville na manhã desta quarta-feira. A ação foi da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) em parceria com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade.



De acordo com informações da Polícia Civil, a operação aconteceu por volta das 6 horas nos bairros Fátima e Ulysses Guimarães. O objetivo era dar cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão na região.



Segundo o Delegado Antônio Joca da DRACO, foram presas quatro pessoas suspeitas de participar de uma quadrilha que efetuava roubos e furtos à residências de Joinville e também a caixas eletrônicos espalhados pelo estado.



— Prendemos quatro suspeitos, três homens e uma mulher. O quinto suspeito permanece foragido. Estima-se que eles praticavam em torno de seis furtos ou roubos a residências no Norte Catarinense e uma média de dois assaltos a caixas eletrônicos nos finais de semana — afirmou.



Ainda conforme o delegado, a investigação durou cerca de dois meses. O grupo atuava na região de maneira organizada acompanhando diariamente os locais em que iam praticar os crimes. Eles também fariam o monitoramento da frequência policial através de rádios comunicadores.



— Este grupo organizado pertencia a uma organização criminosa que age em Santa Catarina. Um dos suspeitos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas — completou.



Com os suspeitos a polícia apreendeu materiais provenientes dos furtos, maçaricos, equipamentos para arrombamentos de caixas eletrônicos, um veículo, dois simulacros de arma de fogo e dois cães que teriam sido furtados durante assaltos a residências no final do ano passado.



Um dos cachorros foi devolvido à dona durante a manhã desta quarta-feira o outro, um Bulldog francês preto, permanece com a Polícia Civil até que seja localizado o dono. Três suspeitos foram encaminhados ao Presídio Regional de Joinville. O homem que foi autuado em flagrante foi encaminhado ao Fórum da cidade para audiência de custódia.