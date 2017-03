Polícia Civil prende suspeito de matar namorada em bar de Joinville

Segurança 15/03/2017 | 16h37

A Polícia Civil prendeu na noite da última terça-feira o suspeito de matar a estudante Queila Aparecida da Cunha, 32 anos. O crime ocorreu em 7 de janeiro dentro de um bar na rua Ministro Calógeras, na região Central de Joinville.



Segundo a Delegacia de Homicídios, Leandro Domingos de Oliveira, 28 anos, foi apontado por pessoas na cena do crime como o autor do disparo que atingiu Queila no olho esquerdo. De acordo com a polícia, Leandro e Queila namoravam há cerca de três semanas.



Um mandado de prisão preventiva havia sido expedido contra o foragido, que se apresentou à polícia, na companhia do advogado, na noite desta terça-feira. Após a prisão, ele foi interrogado e alegou que o disparo foi acidental e que a vítima estava em uma distância de aproximadamente um metro e meio.



No entanto, laudos periciais de exame cadavérico e de exame em local do crime apontaram que o disparo aconteceu em uma distância inferior a 50 centímetros, se caracterizando como um disparo à queima-roupa.



A pistola calibre .380, usada no crime, foi apreendida por policiais da Delegacia de Homicídios e, durante a investigação, foi apurado que a arma era portada ilegalmente por Leandro. O suspeito tem antecedente criminal pelo crime de tráfico de drogas.



Leandro foi indiciado pelos crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo. O inquérito policial está concluído e foi encaminhado ao Fórum na tarde desta quarta-feira. O suspeito está no Presídio Regional de Joinville.