Homem tenta colocar fogo em criança no bairro Adhemar Garcia, em Joinville

Segurança 15/03/2017 | 12h54

Por volta das 10 horas desta quarta-feira, a Polícia Militar de Joinville foi acionada para uma ocorrência no bairro Adhemar Garcia, em. A suspeita era de uma tentativa de homicídio de um homem contra uma criança. O adulto jogou combustível no corpo do menino e ameaçou colocar fogo.O caso, que ocorreu na rua Vereador João Ferreira, envolveu viaturas e o helicóptero Águia, da PM. O menino não chegou a ser queimado, mas foi encaminhado para o Hospital Infantil de Joinville. O homem tentou fugir, mas foi detido e levado para a Central de Polícia.