Homem mata o filho com disparo de arma de fogo na zona Oeste de Joinville

Segurança 15/03/2017 | 12h52

Um homem atirou contra o filho de 28 anos na noite desta terça-feira no bairro Vila Nova em Joinville. Conforme informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 23 horas em uma residência na rua Joaquim Girardi.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



À polícia o homem contou que atirou contra o próprio filho em legítima defesa, porque estaria sendo ameaçado de morte por ele. A vítima, identificada como Diego Campos dos Santos, foi baleada na cabeça e morreu no local.