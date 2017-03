Segurança 13/03/2017 | 17h17

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira no bairro Jardim Paraíso, zona Norte de Joinville. Conforme informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Alvino de Souza do Nascimento, por volta das 15 horas.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Ainda de acordo com a PM, dois homens passaram em uma moto efetuando vários disparos. A vítima foi alvejada diversas vezes e morreu no local. A polícia não soube confirmar a identidade e nem a idade do homem.