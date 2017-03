Segurança 11/03/2017 | 18h08

Um homem de 34 anos foi morto a tiros neste sábado no loteamento Gisele, bairro Itinga, em Araquari, no Norte de Santa Catarina. Jeferson Ricardo Pereira estava na rua São Cristóvão, quando foi atingido pelos disparos.



Segundo a Polícia Civil de Joinville, que deu apoio aos peritos na cena do crime, o homem teria sido alvo de quatro tiros. Jeferson morreu no local. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal.