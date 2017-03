Homem é morto a facadas no Centro de Joinville

Segurança 20/03/2017 | 15h14

Até a tarde desta segunda-feira, segue sem identificação no IML de Joinvillw o homem que foi esfaqueado na noite de sábado, no Centro da cidade. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte, no Hospital São José. O homem estava sem documento de identidade.



Segundo informações da Polícia Militar, a briga ocorreu entre dois homens por volta das 23 horas, na rua Nove de Março. A PM socorreu a vítima, que chegou a informar as características do autor do crime, antes de ser levada ao hospital.



O suspeito foi detido dentro de um ônibus da linha Petrópolis, com a faca utilizada no crime. O homem foi preso e conduzido para a Central de Polícia.



No fim de semana, outro homicídio foi registrado. Um homem foi encontrado morto, com marcas de disparo de arma de fogo, na rua Santa Catarina, próximo à BR-101.