Homem é encontrado morto no bairro Floresta, em Joinville

Segurança 20/03/2017 | 10h57

Um homem foi encontrado morto na rua Santa Catarina, próximo à BR-101, em Joinville. A ocorrência foi registrada por volta das 6 horas da manhã de domingo, quando a polícia foi informada de que um homem estava caído na via.



Antes disso, por volta das 3h45, na rua Porto Rico, bairro Floresta, a PM recebeu a infromação de ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública e duas pessoas ao lado de um homem caído. Uma guarnição foi até o local, mas nada foi constatado. Depois disso, um corpo foi encontrado na rua Santa Catarina.



O local foi isolado, e acionada a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP). Até a manhã desta segunda-feira, nenhum suspeito foi preso.