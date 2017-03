Delegado espera que agressor de bebê se entregue nesta seguda-feira em Joinville

Violência 19/03/2017 | 20h17 Atualizada em

O delegado Fabiano Silveira, da Delegacia de Homicídios de Joinville, espera que o agressor que bateu em uma bebê e no avô da criança na tarde de sábado se apresente com seu advogado de defesa ainda nesta segunda-feira. Foram empreendidas buscas pela Polícia Militar durante o sábado e o domingo e, por enquanto, o homem de 47 anos é considerado foragido. Segundo o delegado, não há registro de ocorrências criminais contra ele.



— É um litígio civil, está claro para nós que a motivação é um desacerto com o contrato de aluguel deles — avalia Fabiano.



No domingo, ele ouviu o depoimento da mãe da criança, e espera que possa conversar com o avô da criança, que também foi agredido, se ele receber alta. Outras testemunhas também serão ouvidas, assim como a versão do suspeito, para entender o que levou ao crime. O que, no inquérito, não muda a gravidade da ocorrência.



— Essa questão [o atraso no aluguel e a suspeita de furto] torna-se apenas um acessório em relação à desproporção entre a motivação e a ação dele. Uma criança foi ferida, e todo o resto fica muito pequeno perto disso — afirma o delegado.



Confirma mais notícias de Joinville e região



O avô da criança está internado no Hospital São José. Já a menina está internada na UTI do Hospital Infantil e seu caso inspira cuidados.

Este é o segundo caso envolvendo agressão a criança menor de três anos nesta semana em Joinville. Na quarta-feira, um homem derrubou combustível no filho e ameaçou colocar fogo na casa e na criança, na zona Sul da cidade.