Casa de agressor de criança de um ano e oito meses em Joinville é vandalizada

Violência 21/03/2017 | 21h05

A casa de, 47 anos, que teve a prisão decretada após agredir uma criança de um ano e oito meses, foi invadida, depredada e saqueada na tarde de segunda-feira. Ele morava no bairro, na, e possuía quitinetes para aluguel no. No sábado, durante discussão com inquilinos, ele golpeou a cabeça da menina, que estava no colo da mãe, além de também bater no avô da criança.Na segunda-feira, a casa dele teve as janelas e portas quebradas e os móveis, furtados. Ele é considerado foragido pela polícia de, já que não se apresentou na segunda-feira, como era esperado. A criança continua internada na UTI doem estado grave.Na noite da agressão, o imóvel onde a família vivia, de propriedade de Alexandre, também foi vandalizado. As janelas foram quebradas; a porta da frente, arrancada; e os móveis foram destruídos.