Carga de maconha é apreendida durante abordagem de rotina em Joinville

Droga estava no porta mala de carro com destino a cidade de Florianopolis Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 92 quilos de maconha, na manhã desta terça-feira . A droga foi retida durante uma abordagem de rotina, no km 26 da BR-101, em Joinville.



De acordo com informações da PRF, o entorpecente estava no porta-malas de um veículo Hyundai Tucson. Segundo o condutor, a caminhonete tinha origem em Curitiba e o destino final era a região de Florianópolis.



O motorista foi encaminhado à Polícia Civil onde deve responder pelo crime de tráfico de drogas.