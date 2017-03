Adolescente é encontrado morto neste sábado em São Francisco do Sul

Segurança 04/03/2017 | 15h36

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado em São Francisco do Sul. O garoto, identificado apenas pelas iniciais W.J.S., tinha marcas de tiros nas costas e estava no ginásio de esportes do CAIC Irmã Joaquina Busarello, na rua Flodoaldo Nóbrega, no bairro Acaraí.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6 horas da manhã e realizou buscas pelo local. Ao encontrá-lo, o garoto já não tinha mais sinais vitais. Os ferimentos foram feitos no tórax e nas costas. Segundo familiares, o adolescente havia saído de casa na noite anterior. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Este é o terceiro assassinato na cidade em 2017. No ano passado, o número de homicídios registrados em São Francisco do Sul mais do que dobrou em relação a 2015. Foram 34 contra 16, de acordo com a Polícia Militar.



