São Francisco do Sul registra primeiro homicídio do ano nesta quarta-feira

Segurança 16/02/2017 | 08h51

A cidade São Francisco do Sul registrou o primeiro homicídio do ano na tarde desta quinta-feira. Um homem de 53 anos foi assassinado a tiros por volta das 17h45, o crime ocorreu na rua Laguna, bairro Majorca.



Conforme informações da Polícia Militar, Gilberto Rodrigues Pereira estava trabalhando no bar em que era dono quando um rapaz chegou de bicicleta e pediu uma bebida. Quando a vítima virou-se para buscar, foi alvejada por disparos de arma de fogo.



O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. Ainda de acordo com a PM, Gilberto não tinha antecedentes criminais.