Quatro homens assaltam loja de material de construção em Itapoá, no Norte de SC

Segurança 06/02/2017 | 20h56

Quatro homens armados assaltaram uma loja de material de construção por volta das 18h15 desta segunda-feira na avenida do Comércio, em Itapoá, no Norte de Santa Catarina. Eles levaram dinheiro, alguns objetos, um Volkswager Amarok e um Ford Fiesta.



Segundo a Polícia Militar, os homens foram encontrados e, após troca de tiros, dois foram presos, um baleado e outro fugiu pela mata. Ele ainda está sendo procurado pela polícia.



Os dois veículos, o dinheiro e os objetos foram recuperados pela polícia. O homem baleado pela PM foi encaminhado para o Hospital Municipal São José, de Joinville.