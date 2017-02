Homem é encontrado morto no bairro Reta, em São Francisco do Sul

Segurança 27/02/2017 | 13h32

Na manhã deste domingo, um homem foi encontrado morto na rodovia Duque de Caxias, no bairro Reta, em São Francisco do Sul. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi chamada para atender a uma denúncia de que havia um cadáver na rodovia. No local foi constatado que o homem estava com marcas de agressão, caracterizando um homicídio.



A vítima foi identificada como Ademir Silva, 53 anos. Ainda de acordo com informações apuradas pela PM, o homem foi visto bastante alcoolizado e encostado em um poste no final da noite de sábado. Por volta das 1h30 de domingo, outro homem teria passado pelo lugar, cumprimentado Ademir e o puxado pelos braços, retirando-o do local. Os dois foram vistos andando em direção ao local do acidente.



Ainda de acordo com a polícia, ninguém foi preso.