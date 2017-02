Homem é encontrado morto em Itapoá

Segurança 10/02/2017 | 18h36

Um homem foi encontrado morto por volta das 15 horas desta sexta-feira em Itapoá, no Norte de Santa Catarina. O corpo estava próximo a esquina das ruas 790 e Tesourinha.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Segundo a Polícia Militar, populares encontraram o corpo e ligaram para a PM. O homem estava com uma perfuração na cabeça parecida com a de um projétil.



A Polícia Civil e o Instituto-geral de Perícias (IGP) também foram chamados para atender a ocorrência. A PM não soube informar a identidade da vítima.