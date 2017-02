Expectativa é de pelo menos 100 novos soldados, afirma comandante da PM em Joinville

Segurança 20/02/2017 | 18h41

O coronel Amarildo de Assis Alves, comandante da 5ª Região da Polícia Militar, tem a expectativa de que Joinville e região receba neste ano mais policiais do que no último treinamento realizado pela PM, quando 100 policiais reforçaram o efetivo no Norte do Estado. Nesta segunda-feira,o governador Raimundo Colombo anunciou que 1.084 homens e mulheres começam a formação a partir de maio. Os novos soldados serão distribuídos por Santa Catarina após os sete meses de curso.



O grupo é composto por parte dos excedentes do concurso de 2015, em que foram contratados 711 novos policiais para todo o Estado. Como o governador afirmou que Joinville continua sendo prioridade na área de segurança, a estimativa é de que a cidade receba uma parcela considerável dos novos soldados. Se a divisão seguir a mesma conta realizada na última convocação, a 5ª região poderia receber cerca de 150 policiais. No entanto, o coronel Amarildo afirma que nem sempre a expectativa se torna realidade.



— Tenho certeza que Joinville será contemplada com um número bem satisfatório. Acredito que como estão se formando mil policiais, Joinville deveria receber 100 ou mais — defende.



Três cidades do Norte também se habilitaram para receber turmas de formação dos novos policiais. Joinville se dispôs a realizar o treinamento de duas turmas de 30 soldados, Jaraguá do Sul se habilitou para formar uma turma de 30 a 40 pessoas e São Bento do Sul também se disponibilizou para treinar um grupo de 30 policiais. Os pedidos foram enviados para análise da diretoria de ensino da PM, mas ainda não houve uma definição.



Apesar de serem opções para receber as turmas, as cidades não necessariamente receberão os profissionais após a formação. Eles podem ser formados em Joinville, mas serem distribuídos para outras cidades, por exemplo. No entanto, o coronel Amarildo afirma que 60 soldados foram formados na cidade no ano passado e a maioria ficou na região após o fim do curso.



Atualmente, a 5ª região da PM compreende cinco batalhões de 16 municípios do Norte catarinense e conta com cerca de 1200 policiais. Em Joinville, são em torno de 760. Em Santa Catarina, a Polícia Militar conta com cerca de 10 mil profissionais.