Corpo em estado de decomposição é encontrado na mata, em Itapoá

Segurança 15/02/2017 | 11h34

A Polícia Militar de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi chamada na terça-feira, por volta das 10 horas, após pessoas da comunidade encontrarem um corpo na mata, nas proximidades da rua 2110. No local, a PM verificou que o cadáver estava em avançado estado de decomposição, acionou a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) e isolou a área para preservar o local do crime.



Confira mais notícias sobre Joinville e região



Segundo o IGP, o corpo aparenta ser de uma mulher. Ela trajava calça jeans e uma camisa de listras.