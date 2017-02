Agência bancária é alvo de atentado nesta quinta-feira em Joinville

Segurança 09/02/2017 | 11h00

Uma agência bancária foi alvo de atentado na madrugada desta quinta-feira, em Joinville. Conforme informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 0h50 na rua Otto Pfuetzenreuter no bairro Costa e Silva, zona Norte da cidade.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



A suspeita é que dois homens em uma moto arremessaram uma garrafa com um líquido inflamável contra a agência. No local, também foi deixado uma faixa com pedidos de transferência de presos em diversos locais do estado.

Como ocorrências similares aconteceram em outros locais de Santa Catarina, acredita-se que o atentado tenha relação com organizações criminosas.







Violência pelo estado



Em Florianópolis, A 8ª Delegacia de Polícia nos Ingleses foi alvo de um atendado por volta das 2h desta quinta-feira. Houve troca de tiros no local, mas ninguém se feriu. A delegacia de Canasvieiras, na Capital, também foi alvo de tiros. A fachada do local ficou marcada com pelo menos 12 tiros. Além dos disparos, os bandidos deixaram uma faixa com o pedido para transferir presos do sistema penitenciário do Estado.