Taxa de assassinatos em Joinville é classificada como endêmica, segundo ONU

Em 2016, Joinville registrou, segundo levantamento do “AN”, 127 homicídios . Para entender a grandeza do número, a referência é o índice internacional de segurança pública da Organização das Nações Unidas (ONU).Ele leva em conta um único tipo de crime, o homicídio, contabilizado em grupo de 100 mil habitantes. Para a ONU, quando a taxa é de até dez assassinatos a cada 100 mil habitantes, o cenário é considerado de normalidade; entre dez e 20, é classificadocomo problema. Acima de 20, considera-se endêmico.O caráter endêmico, o mais grave para a ONU, é o que representa a realidade do Brasile, desde 2015, a de Joinville. No País, a média é de aproximadamente 29 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Nos últimos cinco anos, a taxa de Joinville oscilava entre dez e 20.Em 2015, a luz amarela acendeu quando o município quebrou a barreira dos 20 homicídios por 100 mil habitantes (chegando a quase 23, incluindo-se os latrocínios).As equipes de segurança tomaram uma série de medidas.Em novembro de 2016, a taxa estava em aproximadamente 21 homicídios, bem acimada média catarinense, que era de 12,4 homicídios/100 mil habitantes no final do ano.