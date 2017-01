Suspeito de homicídio é detido nesta sexta-feira na zona Leste de Joinville

Segurança 06/01/2017 | 18h21 Atualizada em

O suspeito de matar um homem no bairro Aventureiro, em Joinville, na noite de quinta-feira, foi detido na tarde de sexta-feira. O jovem, de apenas 16 anos, foi localizado em um ponto de tráfico de drogas no bairro Jardim Iririú. Quatro viaturas da Polícia Militar e o helicóptero Águia foram deslocados para a operação depois que um usuário de drogas foi detido e informou o local onde havia adquirido os entorpecentes e quem havia os vendido.

O garoto, que já era monitorado pela PM por suspeita de envolvimento com tráfico e porte de armas, tentou fugir pulando o muro quando as guarnições chegaram. Ele foi preso e, com ele, foram encontrados dinheiro e drogas. Diante dos policiais militares, ele confessou ser o responsável pela morte de Marcio Luiz Borges e disse que jogou a arma no mangue após o crime. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia sob acusação de tráfico de drogas e será ouvido pelo delegado Fabiano Silveira nesta noite.

Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Marcio foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax. O homicídio ocorreu por volta das 21 horas, na rua Casimiro Slonzewski, no bairro Aventureiro. Marcio Luiz Borges foi atingido

De acordo com informações da Polícia Militar, o autor do homicídio foi até a residência da vítima e efetuou três disparos. Depois, fugiu do local acompanhado de outras duas pessoas.



No ano passado, Joinville contabilizou 127 homicídios, superando o número de 2015, quando foi registrado um assassinato a menos.