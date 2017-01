Suspeito de estuprar duas mulheres em Joinville é preso em Balneário Camboriú

Segurança 10/01/2017 | 18h47 Atualizada em

Um homem de 37 anos suspeito de cometer pelo menos doisemfoinesta terça-feira pelaem Balneário Camboriú. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, onde foram encontrados 57 pacotes de cigarros importados da Indonésia, sem o pagamento de impostos, o que configura o crime de descaminho. Ele permanece preso naSegundo a delegada Georgia Marriany Gonçalves Bastos, da(Dpcami), o homem foi indiciado por estupro contra duas mulheres, em casos que ocorreram em 2014 e 2015 em Joinville. Ele fazia contato com as vítimas por meio de redes sociais, marcava o encontro, as buscava na residência e oferecia substâncias para dopá-las. O suspeito ainda estuprava as mulheres, que apresentavam lesões de esganadura.Na rede social do suspeito, havia fotos dele com helicóptero e carros de luxo, o que seria usado para chamar a atenção das vítimas. Quando foi questionado sobre os crimes de estupro, ele não se pronunciou, usando do direito constitucional de permanecer em silêncio.A delegada também conta que há laudos de lesão corporal e toxicológico que atestam as mordidas e esganaduras. Uma das vítimas também realizou o exame toxicológico, que apontou morfina e codeína, substâncias que provocam sedação. Segundo Georgia, foram encontrados medicamentos controlados na casa do homem, além de bebida e copos no veículo. Tudo ainda será analisado pela perícia.O homem tem histórico de crimes de violência sexual. Ele foi condenado pela Justiça em 2012 por estupro cometido em Balneário Camboriú. No entanto, conseguiu desclassificar para o crime de violação sexual mediante fraude, tendo reduzido a pena e cumprido em regime aberto. De acordo com a delegada Georgia, ele também tem passagem policial por comércio de anabolizantes.Até o momento, duas vítimas reconheceram o suspeito como o autor dos crimes de estupro em Joinville. A suspeita é de quem exista outras vítimas que ainda não realizaram boletim de ocorrência. As denúncias podem ser realizadas pelo telefone 181 ou diretamente na delegacia. A Dpcami fica na rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, 843, no bairro Bucarein.