Saiba quais bairros de Joinville são líderes em cada tipo de crime

Praticamente nenhuma localidade de Joinville escapa da ocorrência de furtos (quando a pessoa só percebe que algo foi levado depois que a ação já foi consumada). As ocorrências estão espalhadas por toda a cidade, com destaque para a região central, especialmente lugares com grande circulação de pessoas, atividade econômica diversificada e rendimento acima da média. Nos últimos cinco anos, o Centro esteve no topo da lista, sendo ultrapassado pelo América no ano passado.



Aventureiro assume a liderança em roubos



O roubo (quando há contato entre bandido e vítima durante o crime) também ocorre em praticamente todas as regiões da cidade. A zona Sul se sobressai em número de registros, mas o bairro campeão fica na zona Leste. É o Aventureiro, o mais populoso da cidade, com mais de 37,5 mil pessoas, mesmo este não estando entre os que registram maior média de rendimento.



Entre os bairros com maior poder aquisitivo, o que tem mais ocorrências do tipo é o América, com 120 registro entre janeiro e novembro do ano passado.



O América também foi o líder em roubos nos anos de 2015 e 2014 (somando roubos de veículos). Costa e Silva, Iririú e Floresta, que têm remuneração média similar, também estão no top 5.



Crime comum, mas com Costa e Silva na ponta



No caso de roubo de veículo, a zona Norte praticamente empata com a Sul em número de ocorrências de janeiro a novembro do ano passado. Bairros com rendimento acima da média estão entre os primeiros.



A quantidade de pontos marcados no gráfico (CONFIRA ESPECIAL) demonstra como este crime é comum por toda a cidade Costa e Silva e Floresta, que entre os cinco bairros com maior número de roubo de veículos têm a menor renda média, estão na primeira e segunda colocações.



Assassinatos onde rendimento é menor



Se os crimes ligados à vantagem econômica estão por toda a cidade e visam, muitas vezes, bairros de maior poder aquisitivo, os casos de homicídio predominam em comunidades distantes da região central e com rendimento mais baixo. Isso está exposto no gráfico (confira especial): apenas aproximadamente metade dos bairros está

marcada e não há pontos na parte mais alta (onde se concentram os de maior poder aquisitivo.



Os primeiros quatro colocados apresentam números muito próximos de ocorrências. O bairro Ulysses Guimarães, que aparece em terceiro lugar, liderava a lista até o início de outubro.



Os dados repassados para a reportagem não incluem dezembro, mas um levantamento de “AN” contou 127 homicídios em todo 2016, um novo recorde.

Poucas ocorrências, mas com grande abrangência



Alguns crimes não se sobressaem nos números. Comparando-se com registros de furtos, roubos ou homicídios, são casos pontuais. Mas chamam a atenção pela diversidade de lugares onde ocorrem. O tráfico de drogas está presente tanto nos bairros mais ricos quanto entre os de menor renda média do município. Porte ilegal de arma é encontrado do Rio Bonito ao América.



Outros merecem menção pela brutalidade, como latrocínio (roubo seguido de morte) e o sequestro-relâmpago. Os casos de latrocínio não têm como alvo bairros de

classe alta, já o sequestro-relâmpago sim.



