Receita Federal encontra 645 kg de cocaína em contêiner no Porto Itapoá

Segurança 24/01/2017 | 19h00 Atualizada em

A Receita Federal de São Francisco do Sul apreendeu 645 kg de cocaína na tarde desta terça-feira no porto de Itapoá, na região Norte de Santa Catarina. A apreensão ocorreu durante uma operação de rotina. A quantia apreendida é mais de 16 vezes do total apreendido durante todo o ano passado no Porto tapoá, período em que foram apreendidos 40kg da droga.

A droga estava em tabletes, dentro de malas que estavam em um contêiner carregado com madeiras. O carregamento deveria sair do Porto Itapoá nesta quarta-feira em um navio com destino a Antuérpia, na Bélgica.

Ainda não se sabe de onde a droga partiu, mas a suspeita é de que tenha sido da Colômbia ou do Peru. A Polícia Federal foi chamada pra coletar o material apreendido. Também não se sabe ainda quem seria responsável pela carga.