Polícia faz operação no presídio e na penitenciária de Joinville

Uma operação no Presídio Regional de Joinville e na Penitenciária Industrial de Joinville está sendo realizada na manhã desta quarta-feira. O Departamento de Administração Prisional (Deap) de Florianópolis, Polícia Militar e Judiciário estão nesta manhã realizando um "pente-fino" no local, em função da situação penitenciária do País. Viaturas da PM de Joinville, Blumenau e Florianópolis participam da ação.



Policiais militares cercaram a unidade e ocuparam o telhado do presídio. Houve um princípio de rebelião durante o início da operação policial. Cerca de 40 familiares de presos estão no local e ficaram assustados com barulhos de tiros vindos de dentro do presídio.



A polícia busca armas, drogas e celulares. Ao todo, são 1.400 presos no presídio e penitenciária. A diretoria dará entrevista coletiva mais tarde, para falar do resultado da operação.



