Polícia de Joinville vai ouvir motorista de ônibus esfaqueado na segunda-feira

O motorista de ônibus Agostinho Hoepers, de 53 anos, será ouvido pela Polícia Civil de Joinville na segunda-feira.



Ele foi esfaqueado na noite de quinta-feira quando fazia a linha Itinga — que sai do terminal Sul e vai até o ponto final, já em Araquari —, na zona Sul de Joinvile.



Segundo o delegado Fabiano Silveira, a polícia tem algumas linhas de investigação que devem ser confirmadas com o depoimento do motorista.



A hipótese mais provável é de que uma manobra de trânsito tenha provocado a discussão e a agressão.



Hoepers foi esfaqueado por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira, quando saía de um dos pontos da rua Waldemiro José Borges, uma das principais vias do bairro Itinga.



Ao dar partida do primeiro ponto após o viaduto do Eixo Sul, o ônibus teria sido fechado por outro veículo. Os ocupantes de um Corsa Hatch branco, rebaixado, teriam jogado o carro na frente do ônibus.



Os dois saíram do carro e enquanto um discutia com o motorista do ônibus, o outro forçou a porta de saída dos passageiros e invadiu o veículo, desferindo golpes de faca no motorista.



De acordo com o delegado, há testemunhas que já foram ouvidas. A polícia também tem imagens feitas por moradores da região que podem ajudar a identificar os agressores.



Eles fugiram do local — um de mototáxi e outro com o próprio veículo — e ainda não se aprentaram.



— O depoimento do motorista vai ser importante para esclarecer o que houve. Dependendo desse depoimento, podemos pedir a prisão imediata dos envolvidos — disse o delegado.



A reportagem de A Notícia não conseguiu contato com o motorista na tarde desta sexta-feira.