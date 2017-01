Opinião: "A ação da polícia não modifica o indivíduo e não elimina a motivação do crime"

Segurança 07/01/2017 | 15h28

A visibilidade dos crimes violentos coloca algumas comunidades de Joinville em evidência e termina por estigmatizá-las, como se nada mais houvesse além de violência nesses locais, enquanto outros ficam à margem da discussão da segurança. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SC), fornecidos a pedido de A Notícia para o especial Caminhos da Segurança, deixam claro que a dinâmica do crime envolve bairros pobres e ricos, centrais e da periferia.



Trata-se de um problema que afeta a todos e cujo combate não se restringe a uma única ação. Cobrar do Estado estrutura e condições para que as equipes de segurança da cidade atuem de forma efetiva é vital, mas não é tudo. Como disse um policial ouvido para a reportagem, a ação da polícia não modifica o indivíduo e não elimina a motivação do crime.



No entanto, para que o cidadão participe do debate, proponha e cobre soluções, precisa saber o que acontece. Este foi o principal objetivo de A Notícia: compartilhar com a sociedade joinvilense o que está longe dos holofotes. Dados que costumam ficar restritos à esfera da segurança e aos que praticam os delitos.



Caminhos da Segurança também se propôs a ouvir aqueles que lidam com a questão na prática, o que entrou para o crime, aquele que veste a farda todas as manhãs para combatê-lo, o que investiga e o que decide o futuro de quem burla a lei. Estas pessoas vivenciam o crime a partir de óticas bem distintas e, raras vezes, dialogam entre si.



Apesar de opiniões conflitantes e realidades tão distintas, os personagens da matéria parecem concordar que o aspecto social deve ser incluído na pauta. Para o leitor, os argumentos ajudam a pensar neste grande desafio que Joinville enfrenta.



Para realizar a reportagem, A Notícia entrevistou 20 pessoas e teve o apoio da equipe técnica da Gerência de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública na apuração dos dados estatísticos, um trabalho que se estendeu de julho a dezembro do ano passado. O resultado que o leitor conheceu neste final de semana não tem a pretensão de ser a última palavra no assunto, pelo contrário, espera servir como ferramenta para auxiliar no debate.



Clique na imagem (ou aqui) para ter acesso ao especial:





Saiba quais bairros de Joinville são líderes em cada tipo de crime



"Em Joinville, jovens fazem fila para serem recrutados pelo crime", diz gerente de segurança pública



Taxa de assassinatos em Joinville é classificada como endêmica, segundo ONU



Autoridades de Joinville discordam sobre prisão domiciliar e reincidência



"A violência cresce pela ausência do Estado", diz João Marcos Buch