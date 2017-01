Mulher sofre tentativa de homicídio em motel de Joinville

Segurança 03/01/2017 | 15h49

Uma mulher foi agredida em um motel na zona Sul de Joinville na manhã desta terça-feira. A jovem de 21 anos foi atingida por pedaços de vidro por volta das 9 horas no estabelecimento, na rua Copacabana, no bairro Floresta.



A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São José, em estado grave, com um corte no pescoço. Às 15h30, o estado de saúde dela era estável.



O homem que teria tentado matá-la foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Polícia. Responsável pelo caso, o delegado Brasil Guarani Mendonça Ferreira dos Santos abrirá o inquérito para apurar as motivações do crime.