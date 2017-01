Mototaxista é morto por assaltante enquanto trabalhava em Joinville

Segurança 16/01/2017 | 10h03 Atualizada em

Um homem foi morto a tiros na noite de domingo em Joinville. Robson Torres, de 34 anos, era mototaxista e foi baleado enquanto trabalhava. O crime ocorreu na rua Papa João Paulo 1, no bairro Jardim Iririú, por volta das 23 horas.

De acordo com informações da Polícia Militar, Torres estava fazendo uma corrida quando o carona da moto anunciou o assalto. Durante a ação, a vítima foi baleada. Torres foi atingido por seis disparos — pistola calibre 380 — e morreu no local.



O suspeito fugiu levando a moto da vítima. Mais adiante, abandonou o veículo e fugiu em outra moto.

Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.