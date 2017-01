Motorista é esfaqueado dentro de ônibus na zona Sul de Joinville

Segurança 06/01/2017 | 10h57

O motorista de ônibus que fazia a linha Itinga — que percorre a zona Sul de Joinville, saindo do terminal Sul até o ponto final, já em Araquari — foi esfaqueado por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira.



A agressão ocorreu quando o ônibus saía de um dos pontos da rua Waldemiro José Borges, uma das principais vias do bairro Itinga.



Segundo a Polícia Militar, ainda não é possível saber se o ataque foi resultado de um desentendimento no trânsito ou um assalto mal sucessido.



Por volta das 22h10, quando o ônibus saía do primeiro ponto após o viaduto do Eixo Sul, os ocupantes de um Corsa Hatch branco, rebaixado, teriam jogado o veículo na frente do ônibus.



Os dois saíram do carro e enquanto um discutia com o motorista do ônibus, o outro forçou a porta de saída dos passageiros e invadiu o veículo, desferindo golpes de faca no motorista.



Segundo nota da empresa Gidion, o motorista sofreu "perfurações, uma no tórax e outra no braço, foi encaminhado para o Hospital Municipal São José e passou por cirurgia. Seu estado é estável e ele não corre risco de morte".



Um dos moradores que ajudou a socorrer o motorista, Rogério de Oliveira, disse à Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, que um dos homens fugiu a pé, em direção ao Eixo Sul e o outro ficou tentando fazer o carro funcionar.



O homem que fugiu a pé pegou um mototáxi e fugiu em direção à zona Sul, passando pelo local do crime. O outro conseguiu ligar o carro e também fugiu.



De acordo com o tenente Juliano Pigozzi, não é possível ainda determinar se a discussão foi causada por uma manobra de trânsito ou teve algum outro motivo.



— A Polícia Civil vai ouvir as testemunhas e abrir um inquérito. O próprio motorista, assim que puder, deverá ser ouvido — disse o tenente da PM que foi ao local do crime na manhã desta sexta-feira.



O motorista não teve sua identidade informada pela empresa nem pelo hospital. De acordo com a assessoria do São José, ele teve ferimentos no peito, costas, braço, punho e mão.



Até o fim da manhã desta sexta-feira, ninguém havia sido preso ou se apresentado. A faca ficou dentro do ônibus.



A Polícia Militar e a direção da empresa pediram que as pessoas que estavam no ônibus e acabaram saindo logo após o crime e que tenham filmado a agressão, disponibilizem as imagens para ajudar na investigação.



Confira a íntegra da nota da Gidion



"O motorista que fazia a linha Itinga, sentido bairro, foi esfaqueado na rua Waldemiro José Borges, próximo ao número 2.723 por volta das 22:10 horas desta quinta-feira, 05 de janeiro, após um acidente de trânsito. Segundo relatos de testemunhas, a colisão ocorreu após o motorista do Corsa Hatch branco rebaixado fechar o Ônibus. Após a colisão, o condutor do Corsa entrou no ônibus pela porta dianteira, desferiu os golpes contra o motorista e fugiu. Ele teve duas perfurações, uma no tórax e outra no braço, foi encaminhado para o Hospital Municipal São José e passou por cirurgia. Seu estado é estável e ele não corre risco de morte. A empresa está dando toda a assistência necessária ao funcionário e à família. Caso alguém tenha filmado a agressão, por favor, encaminhe a gravação para a polícia, para ajudar na elucidação do caso."