Joinville registra três assassinatos em menos de 12 horas

Segurança 07/01/2017 | 11h44

Três homicídios foram registrados em menos de 12 horas em Joinville. O primeiro deles ocorreu por volta das 21 horas de sexta-feira, no bairro Guanabara. O segundo, no Ulysses Guimarães, ainda na noite sexta-feira. O terceiro foi registrado na manhã deste sábado, por volta das 8h30, na rua Ministro Calógeras.



Na rua Guanabara, próximo ao terminal de ônibus do bairro, um homem foi esfaqueado. Odair da Costa Silva, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia fez buscas pela região, mas até a manhã deste sábado nenhum suspeito foi encontrado.



Já no bairro Ulysses Guimarães, na rua Dilson Funaro, Bruno Willian Ribeiro foi morto a tiros dentro de um bar. O crime ocorreu por volta das 23 horas. Segundo informações da polícia, a vítima tinha boletins de ocorrência de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Também foram feitas rondas pela região e ninguém foi preso.



A terceira morte aconteceu na manhã deste sábado, por volta das 8h30, em uma lanchonete no Bucarein. Queila Aparecida da Cunha, 32 anos, foi morta a tiros. O suspeito seria namorado da vítima. O homem fugiu após o crime e a mulher morreu no local. Ele está foragido e, segundo a Polícia Civil, o caso é tratado como feminicídio. Todos os três casos serão investigados pela Polícia Civil. Com a morte de Queila, Joinville chega a cinco homicídios no sétimo dia do ano.



Na última quinta-feira, um homem foi morto a tiros na rua Casimiro Slonzewski, no bairro Aventureiro. Marcio Luiz Borges foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax. O suspeito é um adolescente de 16 anos, apreendido na noite desta sexta-feira. Segundo o delegado Fabiano Silveira, da Delegacia de Homicídios, o garoto afirmou que agiu sob emoção: cerca de duas horas antes do crime, ele teria descoberto que a família suspeitava que Marcio havia abusado sexualmente da irmã do adolescente. A suspeita de abuso sexual contra a irmã do garoto está sendo investigada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso.



Já o primeiro homicídio do ano foi de Adelino Custódio Uliana, 59 anos, morto na cama com três tiros na cabeça.



No ano passado, Joinville contabilizou 127 homicídios, superando o número de 2015, quando foi registrado um assassinato a menos.



Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.



Entenda a dinâmica que move o crime em Joinville