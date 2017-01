Joinville registra primeiro homicídio do ano neste domingo

Segurança 01/01/2017 | 15h12 Atualizada em

Joinville registrou o primeiro homicídio do ano por volta das 6 horas deste domingo, na rua João da Silva, no Espinheiros, na zona Leste. Adelino Custódio Uliana foi morto na cama com três tiros na cabeça.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o homem estaria envolvido com agiotagem, havia emprestado dinheiro e teria pessoas fazendo ameaças. A PM ainda não encontrou quem cometeu o assassinato.



Este é o primeiro registro de crime violento na cidade em 2017. No ano passado, Joinville contabilizou 127 homicídios, superando o número de 2015, quando foi registrado um assassinato a menos.