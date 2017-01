Homem é torturado e morto após sair da prisão em Joinville

Segurança 20/01/2017 | 12h54

A mãe e as irmãs de Jackson Luís Leite, de 24 anos, já sabiam que não teriam boas notícias sobre ele na manhã desta sexra-feira. Na tarde anterior, elas ouviram de conhecidos que o rapaz tinha sido espancado e levado em um carro depois de ser pego em uma emboscada na zona Sul de Joinville.



Confira mais notícias sobre Joinville e região

A angústia da família foi encerrada no fim da manhã desta sexta-feira, numa estrada de chão que não tem saída, na zona Sul da cidade. Foi lá que o corpo do rapaz foi abandonado.



Ex-presidiário, Jackson havia recém saído do Presídio Regional de Joinville e enfrentava ameaças de uma facção criminosa.



Ele teria saído à tarde do Jardim Paraíso, na zona Norte, para ir ver uma casa, no Paranaguamirim.



Foi lá que os criminosos conseguiram pegá-lo. Segundo os familiares, ele foi espancado ainda no Paranaguamirim, no fim da tarde, e teve uma perna quebrada pelos bandidos.



Não se sabe por quanto tempo ele ainda fivou vivo. O corpo foi encontrado pela manhã, mas um dos moradores da região da Fazenda Rio Velho informou à Polícia Militar que os cachorros estavam muito agitados desde às 11 horas da noite de quinta.



Além da perna quebrada, o corpo foi abandonado cheio de marcas de pauladas a lado da via, no acesso à Fazenda Rio Velho, uma região rural entre as lagoas de tratamento de esgoto da Companhia Águas de Joinville, no Jarivatuba, e o loteamento Juquiá.



Segundo a PM, o rapaz apresentava várias passagens pela polícia por roubo, furto, homicídio e violência contra a mulher. Ele havia sido preso e cumpria parte da pena em liberdade.



Uma equipe da Delegacia de Homicídios e do Instituto Geral de Perícias (IGP) também estiveram no local onde o corpo foi encontrado. Os familiares também chegaram ao local pela manhã. Uma irmã do rapaz que estava em Balneário Barra do Sul foi a primeira a chegar e reconhecer o corpo do irmão.