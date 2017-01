Homem é morto a tiros no bairro Aventureiro, em Joinville

Segurança 06/01/2017 | 10h39 Atualizada em

Um homem foi morto a tiros na noite de quinta-feira, em Joinville. O crime ocorreu por volta das 21 horas, na rua Casimiro Slonzewski, no bairro Aventureiro. Marcio Luiz Borges foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e no tórax.



De acordo com informações da Polícia Militar, o autor do homicídio foi até a residência da vítima e efetuou três disparos. Depois, fugiu do local acompanhado de outras duas pessoas.



Segundo o delegado responsável pelo caso, Fabiano Silveira, um adolescente é suspeito de ter cometido o crime. Na noite de quinta, as polícias Civil e Militar realizaram buscas na região para tentar encontrá-lo, mas ele não foi localizado.



— Já deflagramos a investigação. O adolescente é o suspeito. Estou aguardando sua apresentação com advogado até segunda-feira. Caso contrário, poderemos pedir a apreensão dele.



Segundo o delegado, somente depois de ouvir o suspeito será possível descobrir as as motivações do crime.



Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.



No ano passado, Joinville contabilizou 127 homicídios, superando o número de 2015, quando foi registrado um assassinato a menos.