Segurança 01/01/2017 | 15h25

Um homem de 34 anos foi morto a tiros por volta das 3 horas deste domingo na rua Desbravadores, bairro Itinga, em Araquari, no Norte de Santa Catarina. Marcos Roberto Pereira foi assassinado dentro de casa.



Segundo informações repassadas à Polícia Militar, dois homens chegaram em uma caminhonete S10 prata, invadiram o terreno e efetuaram os disparos pela janela da frente da residência.