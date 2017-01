Homem é morto a tiros bairro Aventureiro, em Joinville

Segurança 18/01/2017 | 09h37 Atualizada em

Um homem foi morto a tiros no início da madrugada desta quarta-feira, em Joinville. O crime ocorreu pouco depois da meia-noite, na rua Ernesto Bachtold, no bairro Aventureiro.



Testemunhas informaram à Polícia Militar que um motociclista passou pelo local e efetuou seis disparos.



Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



A vitima estava sem documentos e ainda não foi identificada. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) de Joinville.



Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.