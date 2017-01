Homem é baleado no bairro Paranaguamirim, em Joinville

Segurança 18/01/2017 | 10h35 Atualizada em

Um homem foi baleado na madrugada desta quarta-feira no bairro Paranaguamirim, em Joinville. Anderson Batista Ferreira, 34 anos, foi atingido por três disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na rua Maria Dohring Michels.



De acordo com informações da Polícia Militar, o autor fugiu do local e ainda não foi localizado. A vítima tem mandado de prisão em aberto e está internada no Hospital São José, sob guarda da PM. Ferreira foi atingido no braço, no tórax e no rosto, mas seu estado de saúde é estável.



Também nesta madrugada, um homem foi morto a tiros na rua Ernesto Bachtold, no bairro Aventureiro. A vitima estava sem documentos e ainda não foi identificada.



Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.