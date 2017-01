Homem é atropelado pelo irmão em tentativa de homicídio em Joinville

Segurança 17/01/2017 | 18h59

Um caso de tentativa de homicídio envolveu dois irmãos na zona Sul de Joinville nesta terça-feira. Por volta do meio-dia, um homem identificado pela Polícia Militar como Flavio Pereira da Silva, de 44 anos, chegou à rua Ricardo Ecel, no início da Avenida Paulo Schroeder, no bairro Boehmerwald, em um Fiat Palio com placas de Massaranduba. Ao reconhecer o irmão, Nilton Pereira da Silva, 51 anos, foi em direção ao carro, mas Flavio deu marcha ré no veículo e acelerou contra o irmão.



Nilton foi atropelado e jogado por cima do muro. Depois, Flavio ainda o agrediu fisicamente até que uma testemunha, Rogério Gonçalves Pinto, conseguiu segurá-lo e levá-lo para algumas quadras de distância. Rogério retornou ao local para prestar atendimento à vítima, que foi conduzida pelos Bombeiros Voluntários para o Hospital Dona Helena. Ele foi examinado e liberado por volta das 16 horas. A polícia civil foi acionada e a PM fez buscas na região, mas não conseguiu encontrar o autor da agressão.