ESPECIAL: entenda a dinâmica que move o crime em Joinville

Segurança 07/01/2017 | 09h37 Atualizada em

Joinville poderia ser lembrada apenas por atributos positivos, como a dança, as flores e a força econômica. No entanto, outro tema vem ganhando destaque: a insegurança. A cidade sustenta o título de a mais violenta do Estado, marca que não foi alcançada da noite para o dia e um novo recorde no número de homicídios em 2016.



Na reportagem especial, “Caminhos da Segurança”, A Notícia mostra a evolução dos principais crimes, explica que assassinatos não são fatos isolados e que a violência não é exclusividade da periferia. Os chamados bairros nobres também estão nas

estatísticas. Os números são, na verdade, pessoas: o jovem que encontrou o crime; o policial que vai às ruas para combatê-lo; o promotor que o investiga; e o juiz que decide o destino dos presos.



São também os responsáveis pelas políticas públicas o cidadão que observa e o que teme ser a próxima vítima. “AN” ouviu estas vozes, e o que elas revelam é uma tensão que ultrapassa as ruas, mas parecem concordar em um ponto: o caminho para uma cidade mais segura começa muito antes da chegada do policial na ocorrência e não termina quando ele volta para casa.



Clique na imagem (ou aqui) para ter acesso ao especial:







Saiba quais bairros de Joinville são líderes em cada tipo de crime



"Em Joinville, jovens fazem fila para serem recrutados pelo crime", diz gerente de segurança pública



Taxa de assassinatos em Joinville é classificada como endêmica, segundo ONU



Autoridades de Joinville discordam sobre prisão domiciliar e reincidência



"A violência cresce pela ausência do Estado", diz João Marcos Buch