"Em Joinville, jovens fazem fila para serem recrutados pelo crime", diz gerente de segurança pública

Segurança 07/01/2017 | 09h59

– Em Joinville, os jovens fazem fila para serem recrutados pelo crime – alerta o gerente de segurança pública da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública (Seprot), Marcos Antônio Lombardi.



O interesse que Lombardi constata é ainda mais espantoso pelo fato de que os jovens

parecem não se importar com os riscos. O resultado está nas estatísticas. Cerca de 550 pessoas morreram nos últimos cinco anos em Joinville vítimas de homicídio.



Profissionais que lidam com o assunto identificam um perfil basicamente de jovens,

com até 25 anos de idade, aproximadamente. Muitas vezes, eles acabam morrendo por ficar devendo ao traficante ou se envolver em brigas de gangues. O AN conta uma dessas histórias. Clique e confira na reportagem especial.



