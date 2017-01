Duas pessoas de Joinville são suspeitas de fazer parte de quadrilha de coiotes

Piratas do Caribe 13/01/2017 | 10h02 Atualizada em

A Polícia Federal de Joinville, em apoio à PF de Rondônia, cumpriu na manhã desta sexta-feira dois mandados de prisão preventiva e outros dois de busca e apreensão na casa de moradores da cidade suspeitos de participarem de uma quadrilha de coiotes, responsável por levar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos.



A identidade e a participação das duas pessoas detidas em Joinville ainda não foram informadas pela Polícia Federal, que continua fazendo diligências em Rondônia, no Norte do País, e Minas Gerais, no Sudeste.



Ao todo, 30 agentes da PF trabalham para cumprir sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva.



Os mandados foram cumpridos no começo da manhã e, segundo o chefe da PF em Joinville, Alexandre de Andrade Silva, todo o resultado da operação deve ser apresentado à equipe da PF liderada pelo delegado Rafael Baggio, que está á frente da Operação em Rondônia.



As informações detalhadas da operação e da participação dos catarinenses devem ser divulgadas ainda nesta sexta-feira pelos policiais de Ji-Paraná (RO).



A investigação que deu origem à operação, batizada de "Piratas do Caribe", foi iniciada em novembro do ano passado, quando 12 brasileiros desapareceram na região das Bahamas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos.



Os coiotes são conhecidos por cobrar para intermediar e dar a infraestrutura para que estrangeiros possam entrar ilegalmente nos Estados Unidos.



São várias quadrilhas que agem da mesma maneira, cobrando valores que vão de R$ 30 mil a R$ 60 mil pelo transporte.



Na maioria das vezes, as vítimas ficam à própria sorte e tem suas famílias ameaçadas caso algo dê errado.