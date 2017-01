Deap controla princípio de rebelião no Presídio de Joinville

Segurança 26/01/2017 | 10h53 Atualizada em

Depois do dia tenso em que o Presídio Regional e a Penitenciária Industrial de Joinville passaram por uma revista minuciosa, os detentos do presídio aproveitaram o momento do jantar e iniciaram um princípio de tumulto na prisão.



Agentes do Deap, com o apoio da Polícia Militar, que chegaram a ter mais de 150 homens envolvidos na operação pente-fino, voltaram à unidade e contiveram o tumulto. Houve tiros e gritaria. Ninguém conseguiu fugir.



Durante o dia, três detentos ficaram feridos por tiros com munição não letal disparados pelo Deap.



Anderson de Souza Bueno de Farias, de 22 anos; Rodrigo Pedroso, de 26 anos; e Marco Antônio Silva Machado, de 20 anos, teriam tentado impedir a entrada dos agentes penitenciários no pátio um do pavilhão 4 do Presídio Regional.



Eles foram contidos com armas calibre 12, munição menos letal, que lhes causaram lesões leves. Os três foram atendidos pelos paramédicos da PM que estavam no local.



A Operação Integrada de Segurança Prisional (OISP) começou ainda de madrugada e, segundo o Departamento Estadual de Administração Prisional (Deap), foram apreendidos celulares, armas artesanais, espetos e maconha. A quandidade não foi informada.