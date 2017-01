Crime contra motorista de ônibus esfaqueado em Joinville será tratado como tentativa de homicídio

Segurança 09/01/2017 | 20h32

Em depoimento prestado na Delegacia de Homicídios na tarde de segunda-feira, o motorista Agostinho Hoepers, de 53 anos, repassou informações que confirmam que ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Agostinho foi esfaqueado na noite de quinta-feira quando dirigia um ônibus do transporte público no bairro Itinga, zona Sul de Joinville.



Segundo o Delegado Fabiano Silveira, Agostinho afirmou que não houve incidente perceptível, muito menos briga de trânsito. A única lembrança é que, 800 metros antes do atentado, dois veículos transitavam lentamente.



O ataque ocorreu quando parou em um ponto de ônibus para deixar um passageiro, depois do viaduto do Eixo Sul, quando seguia para Araquari. Um Corsa hatch branco cortou a frente e dois homens desembarcaram. Enquanto um batia no vidro de sua janela, o outro arrombou a porta dianteira e partiu para a agressão, dando seis golpes de faca.



– O depoimento foi fundamental para saber se a intenção era lesioná-lo ou matá-lo. Os golpes aconteceram de cima para baixo e, por isso, não temos dúvidas de que foi uma tentativa de homicídio – afirma o delegado.



O veículo dos dois suspeitos foi localizado nesta tarde no bairro Petrópolis. A empresa de transporte Gidion informou que não há imagens do crime porque o ônibus onde ele ocorreu não tem câmeras de segurança. Também não foi possível resgatar registros de câmeras de estabelecimentos comerciais porque elas não alcançavam o ponto do incidente.