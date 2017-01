Criança é atingida por dois tiros em São Bento do Sul, no Planalto Norte

Segurança 16/01/2017 | 10h54 Atualizada em

Uma criança de três anos foi atingida por dois disparos de arma de fogo na tarde de domingo, em São Bento do Sul. Ela foi encaminhada para o Hospital Maternidade Sagrada Família.



O crime ocorreu na casa da família, no bairro Serra Alta. Foram os profissionais da unidade de saúde que acionaram a Polícia Militar, quando ela deu entrada na emergência.



O pai relatou à PM que a família estava reunida para o almoço quando o tio da criança, que estava em outro cômodo da casa, efetuou dois disparos com uma espingarda, provavelmente calibre 22. Os disparos atingiram a criança na região do tórax e abdômen, mas ela está estável e não corre risco de morte.



Segundo familiares, o suspeito fugiu do local e levou a arma. Foram realizadas buscas, mas o homem não foi localizado.