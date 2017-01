Autoridades de Joinville discordam sobre prisão domiciliar e reincidência

Segurança 07/01/2017 | 10h03 Atualizada em

A tensão na área da segurança não está restrita às ruas de Joinville. Pelo menos duas situações motivam controvérsia entre aqueles que decidem ou influenciam os rumos do setor: quando conceder a prisão domiciliar e a reincidência no crime – número

de vezes que a mesma pessoa é presa intriga aqueles que trabalham nas ruas.



– De todos aqueles que o 8º Batalhão conduziu para a delegacia em 2016, até agosto, 26% tinham de seis a dez passagens pela polícia; 20%, de 11 a 20 passagens; 9%

tinham mais de 20 passagens. Ou seja, 55% tinham diversas passagens. Destes, 19% permaneciam presos. Já chegamos ao cúmulo de esperar o cara chegar em casa

com o produto do roubo. O nosso pessoal ficou aguardando por ele e quando chegou, disse: “Opa, e aí...” – conta o comandante do 8º BPM de Joinville, Jofrey da Silva.



Já a progressão para a prisão domiciliar tem sido contestada pelo Ministério Público (MP), que repetidamente questiona decisões tomadas pela Vara de Execução Penal. Do dia 7 de janeiro ao dia 19 de outubro de 2016, a 16ª Promotoria de Justiça de Joinville entrou com 151 recursos contra decisões do juiz João Marcos Buch, todas relacionadas a prisões domiciliares concedidas os presos do regime semiaberto.



Segundo o promotor Wagner Pires Kuroda, em todos os recursos, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) se posicionaram no mesmo sentido do MP.



– A banalização das prisões domiciliares e a soltura indiscriminada de apenados que deveriam estar sendo mantidos presos contribuem, decisivamente, para o aumento da criminalidade em Joinville e região – diz o promotor Kuroda.



Quando a matéria chega ao Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto, já houve caso de reversão, mantendo decisões tomadas pela 3ª Vara Criminal de Joinville, atesta

a defensora pública Fernanda Menezes. Ou seja, o assunto é polêmico nos tribunais e não tem data para acabar.



O ponto central da discussão diz respeito ao local mais adequado para o cumprimento da pena do regime semiaberto, na ausência de colônia agrícola, industrial ou similar.



Em Santa Catarina, a colônia só existe em Palhoça, na Grande Florianópolis. No restante de SC, há locais dentro das penitenciárias destinados aos presos do regime semiaberto.



Para o Estado, as vagas nas penitenciárias atendem às exigências legais; para o juiz de execução penal de Joinville, não. Buch reivindica a instalação da colônia, porém, não

há qualquer sinalização do governo de que será atendido.



Segundo a defensora pública Fernanda Menezes, o local para o regime semiaberto deve oferecer trabalho, estudo e liberdade vigiada, com condições de segurança não tão rígidas quanto no regime fechado. Para ela, o juiz de execução penal fez inspeção

e constatou que a Penitenciária Industrial de Joinville não atende aos requisitos e 77 dos 156 presos do regime semiaberto não estavam trabalhando.



– A lei foi feita para ser interpretada. Há profissionais que o fazem no sentido de proteger a população e há pessoas que interpretam a lei no sentido de proteger quem cometeu o crime. Há um diferencial de tratamento que nenhuma mudança de lei vai corrigir. Entendo como absurda a ideia de colocar presos no regime semiaberto em prisão domiciliar porque ninguém fiscaliza o que fazem na rua, vão sem tornozeleira

eletrônica – diz o promotor Ricardo Paladino.



