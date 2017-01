Agressor de motorista de ônibus se apresenta à Polícia Civil de Joinville

Segurança 10/01/2017 | 17h45

Os suspeitos de participarem da agressão ao motorista de ônibus Agostinho Hoepers, 53 anos, se apresentaram na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Joinville nesta terça-feira. A localização dos envolvidos ocorreu após a apreensão do Corsa Hatch usado na ação, no bairro Petrópolis, na segunda-feira. O veículo pertence à mãe do homem que teria esfaqueado Agostinho.



O jovem tem 18 anos e reside no bairro Parque Guarani, na zona Sul de Joinville. Ele confessou a autoria do crime e afirmou que apenas se defendeu após ser golpeado com uma marreta pelo motorista de ônibus. Também alegou que o ônibus havia atingido seu carro. Já Agostinho, em seu depoimento na segunda-feira à tarde, havia afirmado que a colisão ocorreu apenas depois do ataque, pois soltou a embreagem e o ônibus correu para a frente, atingindo o Corsa.



Segundo o delegado Fabiano Silveira, o inquérito está quase concluído. Faltam ainda os depoimentos de duas testemunhas que estavam no ônibus no momento da tentativa de homicídio. O crime ocorreu na quinta-feira, por volta das 22 horas, quando Agostinho fazia a linha Itinga em direção a Araquari.



Ele havia acabado de passar pelo viaduto do Eixo Sul e deixava um passageiro no ponto quando o Corsa Hatch o fechou e dois homens desembarcaram. Um deles bateu nas janelas enquanto outro invadiu o ônibus e golpeou Agostinho pelo menos seis vezes com uma faca. Como o acusado das agressões não tem passagens criminais e se comprometeu a colaborar, o delegado entendeu que não era necessário pedir prisão preventiva, mas medida cautelar (o suspeito não pode deixar a comarca, nem sair à noite e deve se apresentar sempre que necessário durante a investigação).